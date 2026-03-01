Ричмонд
Губернатор Миляев: два беспилотника уничтожены в небе над Тульской областью

В небе над Тульской областью ночью 1 марта уничтожены два беспилотника, сообщил глава региона Дмитрий Миляев.

Он отметил, что пострадавших нет. Кроме того, не зафиксированы разрушения зданий и инфраструктуры.

Ранее губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил, что над Кашарским районом средства ПВО уничтожили беспилотник.

