Губернатор Миляев: два беспилотника уничтожены в небе над Тульской областью

В небе над Тульской областью ночью 1 марта уничтожены два беспилотника, сообщил глава региона Дмитрий Миляев.
Он отметил, что пострадавших нет. Кроме того, не зафиксированы разрушения зданий и инфраструктуры.
Ранее губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил, что над Кашарским районом средства ПВО уничтожили беспилотник.
