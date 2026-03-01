Ричмонд
Иран официально подтвердил гибель Шамхани и Пакпура при атаке США и Израиля

Власти Ирана официально подтвердили потери в высшем военно-политическом руководстве. По данным агентства IRNA, жертвами американо-израильской атаки стали секретарь совета обороны Али Шамхани и командующий КСИР Мохаммад Пакпур.

Источник: Life.ru

«Секретарь совета обороны Али Шамхани и командующий КСИР Мохаммад Пакпур погибли в результате атаки США и Израиля», — резюмируется в публикации.

Ранее израильские военные уже объявляли о ликвидации высшего руководства Ирана, но теперь эта информация получила подтверждение. Речь идёт об адмирале Али Шамхани, Азизе Насирзаде и Мохаммаде Пакпуре. Все они находились в Тегеране на совещании, когда началась атака. Американский лидер Дональд Трамп заявил, что в результате ударов по Ирану Вашингтону удалось «нейтрализовать руководство» исламской республики.

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

