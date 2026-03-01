Новые правила расчёта алиментов, локализация такси и прибавка к пенсии: какие изменения ждут россиян в марте

С 1 марта в России изменится порядок расчёта алиментов: теперь при оформлении единого пособия их размер будет зависеть от среднемесячной зарплаты по региону, а не от МРОТ. Кроме того, у россиян, которым в феврале исполнилось 80 лет, вдвое вырастет надбавка к страховой пенсии. Нововведения также ждут автомобилистов — от изменения обучения в автошколах до требований к машинам такси. Одновременно вступают в силу новые правила выдачи микрозаймов и использования иностранных слов в рекламе. Какие ещё изменения ждут россиян в марте — в материале RT.