Новые правила расчёта алиментов, локализация такси и прибавка к пенсии: какие изменения ждут россиян в марте

С 1 марта в России изменится порядок расчёта алиментов: теперь при оформлении единого пособия их размер будет зависеть от среднемесячной зарплаты по региону, а не от МРОТ. Кроме того, у россиян, которым в феврале исполнилось 80 лет, вдвое вырастет надбавка к страховой пенсии. Нововведения также ждут автомобилистов — от изменения обучения в автошколах до требований к машинам такси. Одновременно вступают в силу новые правила выдачи микрозаймов и использования иностранных слов в рекламе. Какие ещё изменения ждут россиян в марте — в материале RT.
Новые правила расчёта алиментов с 1 марта.
С марта в России вступает в силу новый порядок расчёта алиментов при оформлении единого пособия. До сих пор, если у родителей не было судебного решения или нотариального соглашения по алиментам, для их учёта использовался минимальный размер оплаты труда (МРОТ). На сегодняшний день он составляет 27 093 рубля.
Теперь ориентиром станет среднемесячная зарплата по региону — при расчётах будут использовать официальные данные Росстата. При этом доли, которые взимаются на содержание детей, останутся неизменными: ¼ от учитываемой суммы — на одного ребёнка, ⅓ — на двоих детей и ½ — на трёх и более.
В случаях, когда алименты назначает суд, в доход семьи по-прежнему будут засчитываться только фактически перечисленные суммы, указанные в заявлении на пособие.
Пенсии и пособия с 1 марта 2026 года.
С 1 марта в России вдвое увеличится фиксированная выплата к страховой пенсии для всех пожилых граждан, кому в феврале исполнилось 80 лет или была присвоена I группа инвалидности. В результате размер надбавки вырастет с 9,6 тыс. до 19,2 тыс. рублей.
Для получения удвоенной выплаты не нужно никуда обращаться или подавать какие-либо заявления: перерасчёт производится в автоматическом режиме. При этом, если ранее человеку уже повысили пенсию в связи с получением I группы инвалидности, второй раз (по достижении им 80 лет) выплату увеличивать не будут.
Напомним, что гражданам, достигшим 80 лет, и инвалидам I группы также устанавливается надбавка за уход к страховой и государственной пенсии — в размере около 1,4 тыс. рублей. Те, кто получил право на эти надбавки в феврале, также начнут получать их с марта.
Новые программы обучения в автошколах и локализация такси.
Ряд изменений коснётся и автомобилистов. Так, с 1 марта 2026 года вступает в силу закон о локализации машин, которые используются в качестве такси. Теперь для включения автомобиля в реестр такси нужно будет выполнить одно из двух требований: либо общее количество баллов локализации должно соответствовать совокупному числу, установленному правительством для госзакупок, либо машина должна быть произведена в рамках специального инвестконтракта, заключённого в период с 1 марта 2022 года по 1 марта 2025-го.
Перечень сведений для внесения машины в региональный реестр такси должен включать марку и модель автомобиля, год выпуска, государственный регистрационный номер, а также идентификационный номер (VIN) или номер основного компонента.
Для некоторых регионов предусмотрены исключения. В Калининградской области и СФО использовать в такси нелокализованные машины можно до 1 марта 2028 года, а в ДФО — до 1 марта 2030-го.
Изменения также ждут учащихся автошкол. С 1 марта будущие водители смогут изучать теорию дистанционно: работать можно будет с помощью специального софта, который будет учитывать посещение и успеваемость ученика.
Ещё одно нововведение — увеличение количества часов практики для категории В. При этом обучение можно будет проходить не только на учебных площадках, но и в автопарках, транспортных комбинатах и прочих организациях, работающих по профилю соответствующей образовательной программы.
Изменения для инвалидов с 1 марта.
С марта справку об инвалидности можно будет получить не только в бумажном, но и в электронном формате. Она будет автоматически формироваться в государственной информационной системе «Единая централизованная цифровая платформа в социальной сфере» на основе акта медико-социальной экспертизы гражданина.
По запросу электронную справку можно будет подписать усиленной квалифицированной электронной подписью и получить в личном кабинете на «Госуслугах». При этом бумажный вариант документа сохраняет свою силу — оба формата будут юридически равнозначны.
Помимо этого, с 1 марта регионы получат право устанавливать квоты приёма на работу инвалидов во всех видах обособленных подразделений работодателей. Ранее в законе речь шла исключительно о представительствах и филиалах.
Нововведения в области выдачи микрокредитов.
С 1 марта 2026 года в России вступают в силу новые правила выдачи микрозаймов. Сделать это только по серии паспорта больше не получится. Теперь микрофинансовые компании (МФК) будут обязаны идентифицировать заёмщиков с помощью биометрии при выдаче средств онлайн.
Нововведение обязывает МФК при дистанционном оформлении займа проводить идентификацию клиента через Единую биометрическую систему. Если личность подтвердить не получится, то онлайн-займ не выдадут.
В Госдуме объясняли введение такой меры борьбой с мошенниками. Например, если раньше злоумышленникам было достаточно персональных данных, то теперь без подтверждения личности через биометрию или личного визита в офис сделать они ничего не смогут.
Иностранные слова на вывесках и рекламе с 1 марта 2026.
С 1 марта также вступит в силу закон, вводящий новые требования к использованию иностранных слов в публичной информации для потребителей. Нововведение не запрещает использование иностранных языков, но требует, чтобы информация в первую очередь подавалась на русском. Иностранный текст может присутствовать как дублирующий, второстепенный элемент, а русский не может быть мельче, бледнее или располагаться менее заметно.
Таким образом, владельцы магазинов, кафе и ресторанов с 1 марта должны перевести на русский язык все вывески и указатели, а застройщики — использовать только кириллицу в названиях новых жилых комплексов.
Правила не распространяются на зарегистрированные в Роспатенте товарные знаки — их можно оставить в оригинальном виде без перевода.
Онлайн-подписки с 1 марта.
С 1 марта 2026 года также вводится запрет на автоматические списания средств за онлайн-подписки, если человек удалил информацию о банковской карте или отозвал согласие. Платформа больше не сможет автоматически списывать с деньги, а продавец подписки будет обязан принять отказ потребителя от использования сохранённых реквизитов, в том числе в электронной форме.
В Госдуме не исключают, что некоторые сервисы попробуют «адаптироваться» к запрету: будут менять формулировки договоров или по-другому описывать условия доступа к контенту. Однако законодатели намерены продолжать уходить от модели «мелкий шрифт и скрытые условия» к прозрачному цифровому договору.
Изменения в туристической области.
Ряд изменений коснётся и сферы туризма. С 1 марта в России вступают в силу поправки в закон «Об основах туристской деятельности». Как объясняли в Ассоциации туроператоров РФ, в результате изменится само понятие «турпродукт» и будет по-новому распределяться ответственность между туроператорами и турагентами.
Так, если раньше под турпродуктом подразумевался набор из перевозки и проживания, то теперь достаточно проживания в гостинице и хотя бы одной услуги из предложенных: трансфер, экскурсия, работа гида или инструктора-проводника. Такое правило будет действовать только в поездках по России — на заграничные путешествия оно не распространяется.
Кроме того, с 1 марта билеты, в том числе невозвратные, можно будет сдать в случае задержки рейса более чем на 30 минут. Также можно вернуть билеты в случае болезни — как своей, так и близкого родственника.
Вместе с тем расширяются возможности провоза ручной клади для маломобильных пассажиров. Взять в салон можно будет, в частности, устройство для переноса ребёнка, детскую коляску, костыли, складное кресло-коляску, опорную или тактильную трость, складные ходунки, в том числе ходунки-роллаторы, протезы.
Также, согласно обновлённым правилам, авиакомпании должны будут обеспечивать пассажиров питьевой водой при задержке рейса на три часа и горячим питанием — после шести часов ожидания. Также необходимо предоставлять пассажирам гостиницу днём, если рейс задерживается более чем на десять часов, и ночью — через восемь часов.
Смена ВРИ участка и нецелевое использование земли: что изменится для дачников с 1 марта.
С началом весны изменятся правила, связанные с видами разрешённого использования дачных участков. В Земельном кодексе закрепят единый и более понятный порядок выбора и изменения ВРИ: он будет учитывать градостроительные регламенты, лесохозяйственные нормы и режимы особо охраняемых территорий.
Для собственников это означает более формализованный подход: ориентироваться придётся на федеральный классификатор ВРИ и действующие ограничения по территории. В ряде случаев процедура станет проще и будет носить уведомительный характер.
Иными словами, если фактическое использование участка не соответствует установленному ВРИ, возрастут риски отказов в согласовании и претензий со стороны контролирующих органов. Арендаторам станет сложнее использовать землю не по целям, указанным в договоре, поэтому юристы советуют заранее проверить соответствие документов реальной деятельности.