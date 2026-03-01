Ричмонд
В Брянской области в результате атаки ВСУ погибла мирная жительница

В Брянской области в селе Чернооково в результате удара БПЛА ВСУ по движущемуся автомобилю погибла мирная жительница, сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

Он отметил, что семье погибшей будет оказана материальная помощь.

Ранее стало известно, что в Шебекинском округе Белгородской области в результате удара БПЛА ВСУ пострадали два мирных жителя.

