NYT: более 1,8 тысячи авиарейсов отменили на Ближнем Востоке 28 февраля

Более 1,8 тыс. авиарейсов были отменены на Ближнем Востоке в субботу, 28 февраля, на фоне ударов. В воскресенье, 1 марта, отменили ещё около 700 рейсов.
Об этом пишет газета The New York Times со ссылкой на данные аналитической компании Cirium.
Ожидается, что число отменённых рейсов увеличится, поскольку всё больше авиакомпаний корректируют свои расписания, отмечает издание.
28 февраля Израиль нанёс превентивный удар по Ирану.
Позднее американский лидер Дональд Трамп подтвердил начало масштабной военной операции США против Ирана. В ответ Тегеран атаковал американские цели на Ближнем Востоке.
