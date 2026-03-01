«Западная» группировка войск за сутки сбила 60 квадрокоптеров и 3 снаряда HIMARS

По его словам, расчёты противовоздушной обороны и мобильные огневые группы сбили три реактивных снаряда, три барражирующих и двадцать восемь беспилотников. Также ликвидированы шестьдесят тяжёлых квадрокоптеров. Были уничтожены станция разведки, тридцать семь пунктов управления дронами, спутниковая станция Starlink и пять полевых складов.