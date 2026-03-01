Ричмонд
Трамп не ответил на вопрос, считает ли он войной операцию против Ирана

Президент США Дональд Трамп в интервью телеканалу CBS не стал прямо отвечать на вопрос о том, считает ли он текущие военные действия США и Израиля против Ирана войной.

Источник: Аргументы и факты

Президент США Дональд Трамп в интервью телеканалу CBS не стал прямо отвечать на вопрос о том, считает ли он текущие военные действия США и Израиля против Ирана войной.

Как сообщает канал, в завершение беседы Трамп отказался давать оценку происходящему в терминах войны между Вашингтоном и Тегераном. Вместо этого он указал, что по-прежнему сосредоточен на устранении угроз, представляющих опасность для Соединенных Штатов.

Ранее Трамп заявил, что сроки проведения военной операции «Эпическая ярость» (Operation Epic Fury) могут измениться.

Напомним, в субботу, 28 февраля, сообщалось, что Израиль и США нанесли удар по объектам в Иране. Американский лидер Дональд Трамп подтвердил начало военной операции против Исламской Республики, заявив, что «бомбы будут падать везде».

В МИД РФ отметили, что Россия осуждает «опасную авантюру» США и Израиля с военно-воздушными ударами по Ирану и требует немедленно вернуться к разрешению кризиса политико-дипломатическими средствами.

