Трамп не ответил на вопрос, считает ли он войной операцию против Ирана

Как сообщает канал, в завершение беседы Трамп отказался давать оценку происходящему в терминах войны между Вашингтоном и Тегераном. Вместо этого он указал, что по-прежнему сосредоточен на устранении угроз, представляющих опасность для Соединенных Штатов.
Ранее Трамп заявил, что сроки проведения военной операции «Эпическая ярость» (Operation Epic Fury) могут измениться.
Напомним, в субботу, 28 февраля, сообщалось, что Израиль и США нанесли удар по объектам в Иране. Американский лидер Дональд Трамп подтвердил начало военной операции против Исламской Республики, заявив, что «бомбы будут падать везде».
В МИД РФ отметили, что Россия осуждает «опасную авантюру» США и Израиля с военно-воздушными ударами по Ирану и требует немедленно вернуться к разрешению кризиса политико-дипломатическими средствами.