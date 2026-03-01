Силы ПВО за ночь сбили 27 БПЛА над регионами России

Силы ПВО армии России за ночь сбили 27 беспилотников ВСУ над регионами страны.
Об этом сообщила пресс-служба Министерства обороны.
Уточняется, что восемь БПЛА уничтожено над Брянской областью, по семь дронов — над Белгородской и Курской областями, по два — над Тульской и Орловской областями и один БПЛА — над Ростовской областью.
Ранее стало известно, что в Брянской области в результате удара беспилотника ВСУ по автомобилю погибла мирная жительница.
