Из военнослужащих медийной 47 омбр ВСУ сформированы мобильные группы ПВО, находящиеся в окрестностях областного центра, сообщает Telegram-канал «Северный ветер».
По данным источника, вместо бойцов 47-й бригады на передовые позиции перебрасываются военнослужащие 119 обр ТерО, часть которых ранее проходила службу в качестве связистов.
Сообщается, что 28 февраля группировка войск «Север» продолжила создание полосы безопасности в Харьковской и Сумской областях. На Сумском направлении штурмовые подразделения продвигались в Сумском районе на семи участках, в Краснопольском — на четырех и в Глуховском — на двух. Суточное продвижение, по утверждению канала, составило до 900 метров.
На Харьковском направлении заявлено об освобождении населенного пункта Нескучное. В Волчанских Хуторах и окрестностях села штурмовые группы продвинулись на 350 метров, зачистив более 30 домовладений. В районе Чугуновки и Двуречанского продвижение составило до 300 метров.
Источник также сообщает об ударах по военной технике и позициям противника, в том числе о применении ОТРК «Искандер» по выявленной РСЗО и палаточному лагерю в районе Малиновки. По утверждению канала, за сутки потери ВСУ превысили 210 человек.
Ранее были опубликованы кадры уничтожения склада БПЛА ВСУ в селе Усок Сумской области. Объект был поражен дронами, здание разрушено, информация о потерях уточняется.