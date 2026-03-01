Ричмонд
На границе Афганистана и Пакистана возобновились боевые столкновения

МОСКВА, 1 мар — РИА Новости. Подразделения афганской армии вечером в субботу начали новую серию боевых операций против пакистанской армии в районе КПП Торхам провинции Нангархар, сообщает афганский новостной портал Alemarah.

Источник: Reuters

«Вечером в субботу в районе контрольно-пропускного пункта Торхам (провинция Нангархар — ред.) афганские пограничные силы предприняли мощные ответные атаки против пакистанских малишей (пограничные формирования ополченцев — ред.)», — цитирует портал заявление официального представителя афганской пограничной полиции Абдуллы Фаруки.

По словам Фаруки, в этой же операции четверо солдат противника убиты, а их блокпосты разрушены. Афганский государственный телеканал RTA сообщает, что в район Торхама перебрасывается «свежее» подкрепление.

Одновременно ожесточенные боестолкновения афганских и пакистанских военных происходили в ночь на воскресенье в районах уездов Гарбаз, Алишир-Теризай и Зазай-Майдан провинции Хост. Как сообщает государственное информационное агентство Бахтар, «в результате этих боев несколько постов и центров пакистанской армии были точно поражены тяжелым вооружением и уничтожены». Агентство со ссылкой на информацию, полученную с линии боевого соприкосновения, утверждает, что «противник понес тяжелые людские потери и значительный материальный ущерб».

