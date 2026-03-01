Ричмонд
КСИР заявил о новой волне ракетных ударов по Израилю

Корпус стражей исламской революции сообщил о начале новой волны ракетных ударов по территории Израиля и военным базам США.

Новая волна ракетных ударов по Израилю и военным базам США началась, заявили в Корпусе стражей исламской революции (КСИР).

В заявлении утверждается, что атаки направлены на военные объекты. Подробности о числе запущенных ракет и последствиях ударов не приводятся.

Напомним, 28 февраля президент США Дональд Трамп заявил о начале масштабной военной операции против Ирана. По его словам, вооруженные силы Соединенных Штатов начали крупную боевую операцию на иранской территории. До этого Израиль атаковал объекты в Иране и ввел чрезвычайное положение. Газета The New York Times писала, что США участвовали в нанесении ударов.

Кроме того, в интервью телеканалу CBS Трамп не стал прямо отвечать на вопрос, считает ли он действия США и Израиля войной против Ирана. Он подчеркнул, что сосредоточен на устранении угроз для Соединенных Штатов.

Также иранское государственное телевидение сообщило о гибели верховного лидера Ирана Али Хаменеи. Власти страны объявили 40-дневный траур и семидневные нерабочие дни.

