Ответственный за обстрел Белгорода комбриг ВСУ сбежал под Львов

Командир 15-й бригады артиллерийской разведки Вооружённых сил Украины (ВСУ), ответственный за атаку на инфраструктуру Белгорода, сейчас находится в Львовской области. Об этом сообщили РИА «Новости» в силовых структурах.

Источник: Life.ru

«Ответственность за участие в массированном террористическом ударе по гражданской инфраструктуре Белгорода (в ночь с 26 на 27 февраля) взяла на себя 15-я отдельная бригада артиллерийской разведки ВСУ. Приказ был отдан комбригом А. А. Поповым», — уточнил собеседник агентства.

Источник сообщил, что Попов, причастный к военному преступлению, скрывается в городе Дрогобыче Львовской области.

В период с 26 по 27 февраля ВСУ атаковали 38 населённых пунктов в 15 муниципалитетах Белгородской области. Выпущено 12 боеприпасов и 153 беспилотника (68 перехвачены). Ранены три мирных жителя.

За прошедшую ночь расчёты противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 27 украинских дронов над регионами России. Наибольшее количество беспилотников — восемь — сбили над Брянской областью. По семь БПЛА ликвидировали над Белгородской и Курской областями, по два — над Тульской и Орловской областями. Ещё один аппарат уничтожили над Ростовской областью.

Главные происшествия, пожары, аварии и спасательные операции — в разделе «Происшествия» на Life.ru.

