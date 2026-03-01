ВС США отразили сотни ракет и беспилотников Ирана в ходе операции

«После первоначальной волны ударов США и их партнёров силы Центрального командования успешно отразили сотни атак иранских ракет и беспилотников. Сообщений о жертвах или ранениях среди американских военнослужащих не поступало. Ущерб, нанесённый американским объектам, был минимальным и не повлиял на ход операции», — говорится в статье.