ВС США отразили сотни ракет и беспилотников Ирана в ходе операции

«После первоначальной волны ударов США и их партнёров силы Центрального командования успешно отразили сотни атак иранских ракет и беспилотников. Сообщений о жертвах или ранениях среди американских военнослужащих не поступало. Ущерб, нанесённый американским объектам, был минимальным и не повлиял на ход операции», — говорится в статье.
А ранее Центральное командование обнародовало видео с боевыми вылетами против Ирана. Публикация таких материалов служит одновременно и отчётом о выполненной миссии, и сигналом демонстрации силы. Позднее была опубликована ещё одна видеозапись, где РСЗО HIMARS уничтожает иранские ракетные комплексы и РЛС.
