ПВО за ночь сбила 27 беспилотников над регионами России

Силы ПВО за ночь сбили 27 украинских беспилотников над регионами России, сообщили в Минобороны РФ.
В ведомстве уточнили, что речь идет о беспилотных летательных аппаратах самолетного типа. Информация о пострадавших и разрушениях не приводится.
Ранее сообщалось, что в течение ночи на 28 февраля средства ПВО перехватили и уничтожили 97 украинских беспилотников над рядом российских регионов и акваторией Черного моря. По данным Минобороны, 40 БПЛА были сбиты над Крымом, 22 — над Брянской областью, 16 — над Белгородской областью, 10 — над Черным морем и четыре — над Краснодарским краем. Еще по два беспилотника уничтожены над Курской и Калужской областями, один — над Тульской областью.
Также сообщалось, что возгорание на территории нефтеперерабатывающего завода в Каневском районе Краснодарского края было полностью ликвидировано к 06:51. По данным оперштаба региона, в тушении участвовали 39 человек и 13 единиц техники, пострадавших нет. Пожар начался после падения фрагментов сбитого беспилотника, загорелся резервуар с топливом и прилегающая территория на площади около 150 квадратных метров.