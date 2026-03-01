ПВО за ночь сбила 27 беспилотников над регионами России

Ранее сообщалось, что в течение ночи на 28 февраля средства ПВО перехватили и уничтожили 97 украинских беспилотников над рядом российских регионов и акваторией Черного моря. По данным Минобороны, 40 БПЛА были сбиты над Крымом, 22 — над Брянской областью, 16 — над Белгородской областью, 10 — над Черным морем и четыре — над Краснодарским краем. Еще по два беспилотника уничтожены над Курской и Калужской областями, один — над Тульской областью.