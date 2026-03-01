Ричмонд
ПВО за ночь сбила 27 беспилотников над регионами России

Средства ПВО за ночь уничтожили 27 украинских беспилотников над регионами России, сообщили в Минобороны.

Источник: Аргументы и факты

Силы ПВО за ночь сбили 27 украинских беспилотников над регионами России, сообщили в Минобороны РФ.

В ведомстве уточнили, что речь идет о беспилотных летательных аппаратах самолетного типа. Информация о пострадавших и разрушениях не приводится.

Ранее сообщалось, что в течение ночи на 28 февраля средства ПВО перехватили и уничтожили 97 украинских беспилотников над рядом российских регионов и акваторией Черного моря. По данным Минобороны, 40 БПЛА были сбиты над Крымом, 22 — над Брянской областью, 16 — над Белгородской областью, 10 — над Черным морем и четыре — над Краснодарским краем. Еще по два беспилотника уничтожены над Курской и Калужской областями, один — над Тульской областью.

Также сообщалось, что возгорание на территории нефтеперерабатывающего завода в Каневском районе Краснодарского края было полностью ликвидировано к 06:51. По данным оперштаба региона, в тушении участвовали 39 человек и 13 единиц техники, пострадавших нет. Пожар начался после падения фрагментов сбитого беспилотника, загорелся резервуар с топливом и прилегающая территория на площади около 150 квадратных метров.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше