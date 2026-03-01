Экс-налитик ЦРУ Риттер вспомнили слова Путина после провала ударов по Ирану

Бывший аналитик ЦРУ Скотт Риттер в эфире YouTube-канала Glenn Diesen, подводя итоги операции против Ирана, сослался на позицию президента России Владимира Путина и выразил мнение, что американский лидер Дональд Трамп фактически совершил политическое самоубийство.
По словам эксперта, ранее Путин, комментируя ситуацию вокруг России и Украины, подчеркивал необходимость завершения конфликта с учетом его коренных причин, чтобы предотвратить возобновление противостояния через несколько лет. Таким образом Риттер ответил на вопрос о том, какие шаги должен предпринять Иран в ответ на агрессию со стороны США и Израиля.
Аналитик полагает, что в случае сохранения действующей власти в Тегеране страна сможет добиться победы над США и Израилем, продемонстрировав недостижимость поставленных ими целей. Он также выразил мнение, что Трамп рискует потерпеть поражение на промежуточных выборах, столкнуться с процедурой импичмента и возможным осуждением, если не добьется быстрого и решительного результата, что, по оценке Риттера, станет для него политическим концом.
«Думаю, Трамп совершил политическое самоубийство», — считет аналитик.
Кроме того, бывший сотрудник разведки заявил, что аналогичные последствия могут ожидать и премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, который при жестком ответе Ирана утратит репутацию надежного лидера и лишится власти.
Ранее Трамп заявил, что сроки проведения военной операции «Эпическая ярость» (Operation Epic Fury) могут измениться.
Напомним, в субботу, 28 февраля, сообщалось, что Израиль и США нанесли удар по объектам в Иране. Американский лидер Дональд Трамп подтвердил начало военной операции против Исламской Республики, заявив, что «бомбы будут падать везде».
В МИД РФ отметили, что Россия осуждает «опасную авантюру» США и Израиля с военно-воздушными ударами по Ирану и требует немедленно вернуться к разрешению кризиса политико-дипломатическими средствами.