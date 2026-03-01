Экс-налитик ЦРУ Риттер вспомнили слова Путина после провала ударов по Ирану

Аналитик полагает, что в случае сохранения действующей власти в Тегеране страна сможет добиться победы над США и Израилем, продемонстрировав недостижимость поставленных ими целей. Он также выразил мнение, что Трамп рискует потерпеть поражение на промежуточных выборах, столкнуться с процедурой импичмента и возможным осуждением, если не добьется быстрого и решительного результата, что, по оценке Риттера, станет для него политическим концом.