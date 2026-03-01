МИД Узбекистана выразил серьезную обеспокоенность ситуацией на Ближнем Востоке

«Министерство иностранных дел Республики Узбекистан выражает серьезную обеспокоенность в связи с резким обострением ситуации на Ближнем Востоке, приведшим к новой напряженности в обширном регионе», — говорится в заявлении внешнеполитического ведомства.
В МИД РУз призвали все стороны проявлять сдержанность и воздержаться от дальнейших шагов, способных привести к опасной эскалации с трудно предсказуемыми последствиями не только военно-политического, но и гуманитарного характера.
«Подчеркиваем целесообразность урегулирования кризиса на основе международного права, политико-дипломатическими средствами и посредством взаимоприемлемого диалога», — говорится в заявлении.
Также указано, что Узбекистан последовательно выступает за укрепление региональной стабильности и безопасности и рассчитывает на скорейшую нормализацию обстановки.
В Тель-Авиве заявили, что цель ударов — не допустить получения Тегераном ядерного оружия. Глава Белого дома, в свою очередь, объявил о намерении уничтожить иранский флот и оборонную промышленность, а также призвал граждан страны свергнуть режим.
Иран в ответ ударил по израильской территории, а также по американским военным объектам на Ближнем Востоке.
СМИ говорят о попаданиях ракет не только по военным объектам, но и по гражданской инфраструктуре в Иране. Сообщается о большом количестве жертв и пострадавших.