Ричмонд
+6°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

МИД Узбекистана выразил серьезную обеспокоенность ситуацией на Ближнем Востоке

ТАШКЕНТ, 1 мар — Sputnik. МИД Узбекистана выразил серьезную обеспокоенность ситуацией на Ближнем Востоке.

Источник: Sputnik

«Министерство иностранных дел Республики Узбекистан выражает серьезную обеспокоенность в связи с резким обострением ситуации на Ближнем Востоке, приведшим к новой напряженности в обширном регионе», — говорится в заявлении внешнеполитического ведомства.

В МИД РУз призвали все стороны проявлять сдержанность и воздержаться от дальнейших шагов, способных привести к опасной эскалации с трудно предсказуемыми последствиями не только военно-политического, но и гуманитарного характера.

«Подчеркиваем целесообразность урегулирования кризиса на основе международного права, политико-дипломатическими средствами и посредством взаимоприемлемого диалога», — говорится в заявлении.

Также указано, что Узбекистан последовательно выступает за укрепление региональной стабильности и безопасности и рассчитывает на скорейшую нормализацию обстановки.

Для справки: в субботу США и Израиль начали масштабную военную операцию против Ирана. При этом еще на прошлой неделе Штаты вели с исламской республикой переговоры по «ядерному досье».

В Тель-Авиве заявили, что цель ударов — не допустить получения Тегераном ядерного оружия. Глава Белого дома, в свою очередь, объявил о намерении уничтожить иранский флот и оборонную промышленность, а также призвал граждан страны свергнуть режим.

Иран в ответ ударил по израильской территории, а также по американским военным объектам на Ближнем Востоке.

СМИ говорят о попаданиях ракет не только по военным объектам, но и по гражданской инфраструктуре в Иране. Сообщается о большом количестве жертв и пострадавших.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше