КСИР заявил об ударах по 27 базам США, штабу ЦАХАЛ и комплексу в Тель-Авиве

«Среди целей иранской армии были 27 американских баз в регионе, штаб-квартира главного командования израильской армии и крупный оборонно-промышленный комплекс в Тель-Авиве», — указывается в документе КСИР, который процитировало телевидение Ирана.
Ранее Корпус стражей исламской революции пообещал отомстить за смерть верховного лидера Ирана Али Хаменеи. КСИР намерен продолжать путь Хаменеи и наказать виновных в нападении на Иран, а также призвал иранцев объединиться и продемонстрировать миру единство народа. Кроме того, была анонсирована «крупнейшая военная операция» против Израиля и баз США на Ближнем Востоке.
