Трамп: после ударов Вашингтону будет проще договориться с Ираном

В Израиле подчеркнули, что удары направлены на предотвращение создания Ираном ядерного арсенала. В свою очередь, президент Трамп заявил о планах уничтожить иранский флот и оборонную инфраструктуру, а также призвал граждан Ирана к свержению действующего режима.