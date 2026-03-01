Ричмонд
+7°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Трамп: после ударов Вашингтону будет проще договориться с Ираном

Вашингтон сможет легче договориться с Ираном после ударов, отметил лидер США Трамп.

Источник: Аргументы и факты

После ударов Вашингтон сможет легче договориться с Ираном, отметил Трамп в интервью CBS News.

«Конечно, это станет проще, чем вчера», — заявил он, подчеркнув, что Иран «очень сильно пострадал».

При этом Трамп не стал называть войной военную операцию США и Израиля против Ирана.

США и Израиль начали крупномасштабную операцию против Ирана, несмотря на то, что на прошлой неделе Вашингтон вёл переговоры с Тегераном по вопросам ядерной программы.

В Израиле подчеркнули, что удары направлены на предотвращение создания Ираном ядерного арсенала. В свою очередь, президент Трамп заявил о планах уничтожить иранский флот и оборонную инфраструктуру, а также призвал граждан Ирана к свержению действующего режима.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше