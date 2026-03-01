Трамп: после ударов Вашингтону будет проще договориться с Ираном

После ударов Вашингтон сможет легче договориться с Ираном, отметил Трамп в интервью CBS News.
«Конечно, это станет проще, чем вчера», — заявил он, подчеркнув, что Иран «очень сильно пострадал».
При этом Трамп не стал называть войной военную операцию США и Израиля против Ирана.
США и Израиль начали крупномасштабную операцию против Ирана, несмотря на то, что на прошлой неделе Вашингтон вёл переговоры с Тегераном по вопросам ядерной программы.
В Израиле подчеркнули, что удары направлены на предотвращение создания Ираном ядерного арсенала. В свою очередь, президент Трамп заявил о планах уничтожить иранский флот и оборонную инфраструктуру, а также призвал граждан Ирана к свержению действующего режима.