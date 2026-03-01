Ричмонд
Число погибших при атаке на школу в Иране выросло до 148

ТЕГЕРАН, 1 мар — РИА Новости. Число погибших учеников начальной школы для девочек на юге Ирана достигло 148, передает агентство Mizan со ссылкой на местные власти.

«Число погибших в Минабе возросло до 148, раненых — до 95», — говорится в сообщении.

Школа «Шаджаре Тайебе» находится в провинции Хормозган.

Удары США и Израиля

В субботу США и Израиль начали масштабную военную операцию против Ирана. В Тель-Авиве заявили, что цель ударов — не допустить получения Тегераном ядерного оружия. Трамп, в свою очередь, объявил о намерении уничтожить иранский флот и оборонную промышленность, а также призвал граждан страны свергнуть режим.

Тегеран в ответ атакует израильскую территорию, а также американские базы на Ближнем Востоке. По сообщениям СМИ, ракеты попадают не только по военным объектам, но и по гражданской инфраструктуре как в исламской республике, так и в других странах региона.

В России заявили, что операция Вашингтона и Тель-Авива не имеет ничего общего с сохранением режима нераспространения ядерного оружия, и потребовали вернуться к переговорам. Глава МИД Сергей Лавров подчеркнул, что Москва готова содействовать урегулированию, в том числе в Совбезе ООН.

