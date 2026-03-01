Число погибших при атаке на школу в Иране выросло до 148

«Число погибших в Минабе возросло до 148, раненых — до 95», — говорится в сообщении.
Школа «Шаджаре Тайебе» находится в провинции Хормозган.
Удары США и Израиля
В субботу США и Израиль начали масштабную военную операцию против Ирана. В Тель-Авиве заявили, что цель ударов — не допустить получения Тегераном ядерного оружия. Трамп, в свою очередь, объявил о намерении уничтожить иранский флот и оборонную промышленность, а также призвал граждан страны свергнуть режим.
Тегеран в ответ атакует израильскую территорию, а также американские базы на Ближнем Востоке. По сообщениям СМИ, ракеты попадают не только по военным объектам, но и по гражданской инфраструктуре как в исламской республике, так и в других странах региона.