В порту Джабаль-Али в ОАЭ до сих пор продолжается пожар

Пожар в порту Джабаль-Али. Видео © Telegram / SHOT.
Подписчики телеграм-канала сообщают о новых взрывах над городом. В небе видны следы работы ПВО.
Напомним, на одном из причалов порта Джабаль-Али произошло возгорание после падения обломков иранских беспилотников и ракет, образовавшихся в результате работы противовоздушных систем. Как сообщили в правительстве Эмирата, команды гражданской обороны продолжают тушить пожар. Информации о пострадавших не было.
