Британский журнал The Spectator заявил, что президент Дональд Трамп будет нести личную ответственность в случае неудачи военной операции против Ирана.
По мнению автора статьи, возможный провал станет серьёзным ударом по международным позициям США. В статье Трампа сравнивают с Джорджем Бушем-младшим «на стероидах», намекая на риск втягивания страны в новую масштабную ближневосточную кампанию.
Ранее в Москве действия Вашингтона и Тель-Авива назвали шагом, не связанным с задачей ядерного сдерживания, и призвали к обсуждению ситуации в рамках Совета Безопасности ООН. Эксперты предупреждают, что дальнейшая эскалация может затронуть не только Ближний Восток, но и мировую безопасность в целом.