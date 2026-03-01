Spectator: Трамп будет нести ответственность в случае неудачи с Ираном

Ранее в Москве действия Вашингтона и Тель-Авива назвали шагом, не связанным с задачей ядерного сдерживания, и призвали к обсуждению ситуации в рамках Совета Безопасности ООН. Эксперты предупреждают, что дальнейшая эскалация может затронуть не только Ближний Восток, но и мировую безопасность в целом.