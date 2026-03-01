Ричмонд
+7°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Spectator: Трамп будет нести ответственность в случае неудачи с Ираном

Президент Дональд Трамп будет нести личную ответственность в случае неудачной военной операции против Ирана.

Источник: Аргументы и факты

Британский журнал The Spectator заявил, что президент Дональд Трамп будет нести личную ответственность в случае неудачи военной операции против Ирана.

По мнению автора статьи, возможный провал станет серьёзным ударом по международным позициям США. В статье Трампа сравнивают с Джорджем Бушем-младшим «на стероидах», намекая на риск втягивания страны в новую масштабную ближневосточную кампанию.

Ранее в Москве действия Вашингтона и Тель-Авива назвали шагом, не связанным с задачей ядерного сдерживания, и призвали к обсуждению ситуации в рамках Совета Безопасности ООН. Эксперты предупреждают, что дальнейшая эскалация может затронуть не только Ближний Восток, но и мировую безопасность в целом.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше