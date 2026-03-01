Ричмонд
В Дубае прогремело несколько взрывов

СМИ сообщают о нескольких взрывах в Дубае. Над городом наблюдались вспышки и черный дым в районе аэропорта.

Источник: Аргументы и факты

Несколько громких взрывов прозвучали в Дубае, передает агентство Reuters со ссылкой на очевидцев.

По их словам, звуки были слышны в разных районах города. В социальных сетях распространяются видеозаписи со вспышками в небе и столбами черного дыма. Сообщается, что дым наблюдается в районе аэропорта Дубая.

Ранее США объявили о начале масштабной военной операции против Ирана. Президент Дональд Трамп заявил о нанесении ударов по иранским объектам. Израиль также атаковал цели на территории Ирана и ввел чрезвычайное положение. Тегеран в ответ объявил о начале операции «Честное обещание 4» и сообщил о ракетных ударах по израильским объектам и военным базам США в регионе.

Иранское государственное телевидение сообщало о гибели верховного лидера Али Хаменеи.

