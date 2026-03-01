В Дубае прогремело несколько взрывов

Ранее США объявили о начале масштабной военной операции против Ирана. Президент Дональд Трамп заявил о нанесении ударов по иранским объектам. Израиль также атаковал цели на территории Ирана и ввел чрезвычайное положение. Тегеран в ответ объявил о начале операции «Честное обещание 4» и сообщил о ракетных ударах по израильским объектам и военным базам США в регионе.