Али Хаменеи погиб в результате атак Израиля и США: подробности

По данным агентства Tasnim, аятолла был убит на своем рабочем месте. В связи с этим в стране объявлен 40-дневный траур, а также введена нерабочая неделя. По данным агентства Fars, помимо Хаменеи погибли его также дочь, зять, внук и невестка. Временное исполнение обязанностей верховного лидера возложено на президента, главу судебной власти и одного из членов Совета стражей конституции, передает IRNA.
«Великий народ Ирана, верховный лидер имам Хаменеи погиб», — говорится в сообщении.
Напомним, США и Израиль в субботу начали масштабную военную операцию против Ирана. С соответствующим объявлением выступил, в том числе, глава Белого дома Дональд Трамп. Он отметил, что целью военной операции является защита американского народа. Согласно заявлению Иерусалима, также преследуется цель не допустить разработку иранского ядерного оружия.
В то же время, озвучено, что в ходе атак США применили новое оружие. Вашингтон впервые задействовал беспилотники-камикадзе. Причем не уточняется, какие именно. Другие подробности о дронах пока также не приводятся.
В свою очередь, Тегеран уже дал ответ на атаки США и Израиля. Страна нанесла удары по американским военным базам в странах Персидского залива, а также по израильской территории. Под атаками оказались, в том числе, ОАЭ, Саудовская Аравия, Бахрейн, Катар и Кувейт.
Тем временем ситуацию прокомментировал МИД России. Во внешнеполитическом ведомстве осудили действия США и Израиля, назвав их заранее спланированным актом вооруженной агрессии против суверенного государства-члена ООН. В Москве заявили, что атака была подготовлена под прикрытием переговорного процесса, а ее последствия могут подорвать режим нераспространения ядерного оружия и привести к дальнейшей эскалации.
Кроме того, российская сторона призвала к немедленному возвращению в русло политико-дипломатического урегулирования и потребовала от международных структур дать объективную оценку произошедшему.