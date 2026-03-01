Али Хаменеи погиб в результате атак Израиля и США: подробности

По данным агентства Tasnim, аятолла был убит на своем рабочем месте. В связи с этим в стране объявлен 40-дневный траур, а также введена нерабочая неделя. По данным агентства Fars, помимо Хаменеи погибли его также дочь, зять, внук и невестка. Временное исполнение обязанностей верховного лидера возложено на президента, главу судебной власти и одного из членов Совета стражей конституции, передает IRNA.