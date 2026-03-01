Погиб верховный лидер Ирана

ЦРУ многие месяцы следило за перемещениями верховного лидера Ирана Али Хаменеи, знало о том, что в субботу в центре Тегерана будет собрание иранского руководства и что там будет Хаменеи, сообщает газета New York Times со ссылкой на источники, знакомые с операцией ведомства.