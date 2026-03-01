Погиб верховный лидер Ирана

«Великий народ Ирана, верховный лидер Ирана имам Хаменеи погиб», — говорится в сообщении.
По сообщению агентства Tasnim, Хаменеи был убит в своем офисе ранним утром в субботу. Офис президента исламской республики предупредил, что его смерть не останется без ответа.
В Иране в связи с этим объявили 40-дневный траур и нерабочую неделю.
О гибели верховного лидера Ирана ранее заявил президент США Дональд Трамп. Иранское агентство Fars со ссылкой на источник подтверждало только смерть дочери, зятя, внучки и невестки верховного лидера страны.
Первый вице-президент Ирана Мохаммад Мохбер заявил, что обязанности погибшего в результате атаки США и Израиля верховного лидера Ирана Али Хаменеи возьмут на себя Президент, глава судебной власти и один из членов совета стражей конституции Ирана.
Агентство Tasnim передает, что иранцы, скорбящие о погибшем в результате атаки США и Израиля верховном лидере исламской республики Али Хаменеи, движутся в сторону площади Энгелаб в центре Тегерана. По информации другого агентства Fars, люди на площади скандируют лозунги «смерть Америке» и «смерть Израилю».
Секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Лариджани заявил, что США и Израиль выжгли «сердце» Ирана, убив лидера Али Хаменеи, Тегеран сделает то же самое в отношении США.
ЦРУ многие месяцы следило за перемещениями верховного лидера Ирана Али Хаменеи, знало о том, что в субботу в центре Тегерана будет собрание иранского руководства и что там будет Хаменеи, сообщает газета New York Times со ссылкой на источники, знакомые с операцией ведомства.
Иран также подтвердил гибель секретаря совета обороны вице-адмирала Али Шамхани и командующего Корпусом стражей исламской революции (КСИР, элитные подразделения ВС) генерала Мохаммада Пакпура в результате атаки США и Израиля.
Напомним, что в субботу США и Израиль начали масштабную военную операцию против Ирана. При этом еще на прошлой неделе Штаты вели с исламской республикой переговоры по «ядерному досье».
В Тель-Авиве заявили, что цель ударов — не допустить получения Тегераном ядерного оружия. Глава Белого дома, в свою очередь, объявил о намерении уничтожить иранский флот и оборонную промышленность, а также призвал граждан страны свергнуть режим.
Иран в ответ ударил по израильской территории, а также по американским военным объектам на Ближнем Востоке.
СМИ говорят о попаданиях ракет не только по военным объектам, но и по гражданской инфраструктуре в Иране. Сообщается о большом количестве жертв и пострадавших.