Ричмонд
+7°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

США и Израиль долго ожидали появления Хаменеи и его советников во дворце

США и Израиль ждали момента для нанесения удара по дворцу Али Хаменеи в Тегеране. Об этом пишет американская газета The Wall Street Journal. Целью был не только духовный лидер Ирана, но и его главные советники.

Источник: Life.ru

По данным издания, разведка установила три встречи между Хаменеи и советниками, после чего был нанесён удар. На комплекс сбросили сразу 30 авиабомб.

Напомним, власти Ирана подтвердили смерть Али Хаменеи в результате американо-израильского удара. Духовный лидер застал атаку в собственном кабинете 28 февраля. В Исламской Республике объявлен 40-дневный траур, следующая неделя будет нерабочей. Силовые структуры, в том числе Корпус стражей исламской революции, пообещали отомстить за Хаменеи.

Больше аналитики о конфликтах, союзах и политических трендах — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше