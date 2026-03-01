Ричмонд
Небо над Тель-Авивом в огне: Иран выпустил вторую волну ракет по израильским городам

Армия обороны Израиля зафиксировала очередной массированный залп со стороны Ирана. Пресс-служба ЦАХАЛ подтвердила пуск новой серии снарядов по израильской территории.

Источник: Life.ru

Взрывы в Тель-Авиве. Видео © X / 0xcvyh.

Военное ведомство призвало граждан не покидать укрытия до получения официального распоряжения. По словам представителей ведомства, «система противовоздушной обороны выявляет и перехватывает угрозы».

Воздушная тревога в центральных регионах страны не смолкает последние полчаса. В небе над мегаполисами слышны взрывы — это результат работы комплексов перехвата.

Сирены экстренного оповещения продолжают работать в районе Тель-Авива и его пригородах. Жители сообщают о многочисленных вспышках в небе и звуках детонации.

На текущий момент подразделения ПВО функционируют в режиме максимальной готовности. О разрушениях на земле и пострадавших в результате атаки данных пока не поступало.

За последние дни ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась из-за масштабной совместной операции США и Израиля против Ирана, начавшейся 28 февраля 2026 года. В ходе ударов, которые включали атаки на ключевые военные объекты, ядерные объекты и резиденции руководства, был убит верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи — его смерть подтвердили иранские государственные СМИ утром 1 марта, объявив 40 дней национального траура. Иран ответил массированными ракетными ударами по Израилю и американским базам в странах Персидского залива (Катар, ОАЭ, Бахрейн, Кувейт, Иордания), что привело к новым волнам взрывов и сиренам воздушной тревоги в регионе. Трамп и Нетаньяху заявили, что целью операции является смена режима в Тегеране и устранение «непосредственной угрозы». Сейчас конфликт перешёл в фазу активного обмена ударами, Иран обещает «самое разрушительное возмездие в своей истории».

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

