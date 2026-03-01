Ричмонд
Над Россией сбили почти 30 беспилотников. Военная операция, день 1467-й

Взрывы ночью произошли в Харькове и Одессе. Средства ПВО сбили 27 украинских беспилотников на российскими регионами. Министр обороны Украины Михаил Федоров заявил о планах привлечь в ВСУ иностранцев на фоне проблем с мобилизацией и дезертирством. «Газета.Ru» ведет хронику событий.

Источник: Газета.Ру

8:42 ? Два человека пострадали в Шебекинском округе Белгородской области при атаке ВСУ, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

8:30.

8:19 Взрывы ночью произошли в Одессе, сообщил телеканал «Общественное».

«Страна.ua» также писала о взрывах в Харькове.

8:12 Министр обороны Украины Михаил Федоров заявил о планах привлечь в ВСУ иностранцев на фоне проблем с мобилизацией и дезертирством.

8:04 ? Средства ПВО за ночь уничтожили 27 беспилотников над российскими регионами, сообщили в Минобороны РФ.

Восемь дронов сбили на Брянской областью, по семь — над Белгородской и Курской, по два — над Тульской и Орловской области, один — над Ростовской.

8:01 Сегодня 1467-й день военной операции на Украине. «Газета» продолжает вести онлайн-трансляцию о боевых действиях и связанных с ними событиях в России и мире.