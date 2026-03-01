Над Россией сбили почти 30 беспилотников. Военная операция, день 1467-й

8:42 ? Два человека пострадали в Шебекинском округе Белгородской области при атаке ВСУ, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
8:30.
8:19 Взрывы ночью произошли в Одессе, сообщил телеканал «Общественное».
«Страна.ua» также писала о взрывах в Харькове.
8:12 Министр обороны Украины Михаил Федоров заявил о планах привлечь в ВСУ иностранцев на фоне проблем с мобилизацией и дезертирством.
8:04 ? Средства ПВО за ночь уничтожили 27 беспилотников над российскими регионами, сообщили в Минобороны РФ.
Восемь дронов сбили на Брянской областью, по семь — над Белгородской и Курской, по два — над Тульской и Орловской области, один — над Ростовской.
8:01 Сегодня 1467-й день военной операции на Украине. «Газета» продолжает вести онлайн-трансляцию о боевых действиях и связанных с ними событиях в России и мире.