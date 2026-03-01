Убит на рабочем месте: стали известны детали гибели лидера Ирана Хаменеи

После продолжительных обменов авиаударами между США, Израилем и Ираном 28 февраля появились сообщения о гибели верховного лидера исламской республики имама Хаменеи.
Изначально иранские власти опровергали эту информацию. Однако утром 1 марта государственное телевидение Ирана официально сообщило о смерти верховного лидера страны, уточнив, что он был убит утром 28 февраля.
Верховный лидер Ирана погиб.
Верховный лидер Ирана Али Хаменеи погиб в результате операции, проведенной США и Израилем. Подтверждение этой информации распространили иранские проправительственные агентства Tasnim, IRNA, ISNA, Mehr и Fars.
Агентство Mehr сообщило, что Хаменеи был убит в ходе совместной атаки США и Израиля. В свою очередь Fars уточнило, что верховный лидер погиб рано утром 28 февраля.
Корпус стражей исламской революции в заявлении после смерти лидера отметил, что вооруженные силы Ирана и «Басидж» (военизированные отряды, подчиненные КСИР) намерены продолжить курс своего руководителя и противостоять внутренним и внешним заговорам.
Как умер верховный лидер Али Хаменеи.
Иранское агентство Fars передало, что верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи погиб на рабочем месте в своей резиденции в Тегеране.
В сообщении отмечается, что в момент гибели он исполнял служебные обязанности и находился в своем кабинете.
Fars назвало нападение на Хаменеи трусливым, а также указало на несостоятельность ранее появлявшихся в СМИ утверждений о том, что лидер Ирана якобы скрывался в безопасном месте.
СМИ также пишут, что после официального подтверждения смерти Хаменеи граждане Ирана начали двигаться от мечетей к Тегеранскому университету и площади Энкалаб.
Правительство Ирана объявило о 40-дневном общенациональном трауре и семи днях выходных по всей стране в связи со смертью аятоллы.
Какой ответ Иран пообещал за убийство Хаменеи.
Президент Исламской Республики Масуд Пезешкиан заявил, что убийство верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи не останется без ответа.
В опубликованном в его Telegram-канале сообщении произошедшее названо великим преступлением, которое, по словам президента, откроет новую страницу в истории исламского и шиитского мира.
«Это великое преступление никогда не останется без ответа и откроет новую страницу в истории исламского и шиитского мира», — сказал он.
Пезешкиан также указал, что при поддержке исламского народа и свободных народов мира лица, причастные к убийству Хаменеи, а также отдавшие соответствующие приказы, пожалеют о содеянном.
Корпус стражей исламской революции после смерти лидера распространил заявление, в котором сообщил, что вооруженные силы страны и народное ополчение «Басидж» также намерены дать ответ на нарушения суверенитета исламской республики.
Как Россия отреагировала на действия США и Израиля против Ирана.
На фоне военной операции США и Израиля против Ирана президент РФ Владимир Путин 28 февраля провел совещание Совбеза. В этот же день глава МИД РФ Сергей Лавров созвонился с главой иранского МИД Аббасом Аракчи. Как уточнили в МИД РФ, в беседе с иранским министром Аббасом Арагчи глава российского дипведомства осудил «ничем не спровоцированное вооруженное нападение США и Израиля на Иран».
Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что удары по иранской территории носили заранее спланированный характер. По ее словам, атака была организована под прикрытием переговорного процесса с Ираном. Захарова также напомнила, что подобная тактика уже применялась западными странами в рамках минских соглашений.
В свою очередь зампред Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что все переговоры США с Ираном были операцией прикрытия, и на самом деле никто «о чем особенно и не хотел договариваться».
«Миротворец в очередной раз показал лицо», — отметил Медведев.
В ночь на 1 марта Совет Безопасности ООН провел экстренное заседание, посвященное ситуации вокруг Ирана после атаки США. Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя, выступая на заседании, осудил атаку на Иран, назвав ее безответственным шагом. По его словам, действия были открыто направлены на дальнейшее вмешательство во внутренние дела Ирана и на уничтожение государства, неугодного Западу. Небензя также заявил, что эскалация вокруг Ирана представляет угрозу ядерной безопасности.
Российский постпред потребовал от США и Израиля прекратить агрессию против исламской республики. Он провел параллели с американским вторжением в Ирак и призвал стороны немедленно вернуться за стол переговоров.