Убит на рабочем месте: стали известны детали гибели лидера Ирана Хаменеи

На фоне военной операции США и Израиля против Ирана президент РФ Владимир Путин 28 февраля провел совещание Совбеза. В этот же день глава МИД РФ Сергей Лавров созвонился с главой иранского МИД Аббасом Аракчи. Как уточнили в МИД РФ, в беседе с иранским министром Аббасом Арагчи глава российского дипведомства осудил «ничем не спровоцированное вооруженное нападение США и Израиля на Иран».