Семенов: закрытие консульства в Гданьске заставило россиян плакать

Закрытие российского консульства в Гданьске вызвало эмоциональную реакцию у живущих в Польше россиян. Об этом в интервью РИА Новости заявил бывший генеральный консул Сергей Семенов.
По его словам, решение польских властей стало тяжелым для соотечественников, проживающих в консульском округе. Настолько, что некоторые даже не могли сдержать слез.
«Это было тяжело и для наших граждан, которые проживают в Гданьском консульском округе. Многие звонили, выражали свое сочувствие. Некоторые плакали. Люди предлагали свою помощь и поддержку. И я им за это благодарен», — рассказал дипломат.
Он уточнил, что информация о закрытии доводилась через сайт генконсульства, соцсети, личное общение и видеообращение. После этого люди звонили, писали и приходили лично, выражая готовность помочь.
Напомним, генеральное консульство России в Гданьске прекратило работу в конце декабря прошлого года по решению польской стороны. После закрытия Сергей Семенов отметил, что теперь гражданам РФ нужно обращаться в дипведомство в Варшаве. Причем по всем вопросам.