В Иране соберут совет, который будет руководить страной до избрания лидера

В субботу верховный лидер исламской республики Али Хаменеи погиб в результате атаки США и Израиля.
«Согласно статье 111 конституции Ирана, в случае гибели верховного лидера совет экспертов должен в кратчайшее время избрать нового верховного лидера. Сегодня будет собран совет экспертов и начнет работу», — сказал он в эфире госТВ.
США и Израиль нанесли в субботу серию ударов по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществил ответные ракетные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.