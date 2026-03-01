Ричмонд
+7°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Иране соберут совет, который будет руководить страной до избрания лидера

ТЕГЕРАН, 1 мар — РИА Новости. Совет экспертов будет собран в воскресенье и начнет работу по избранию нового верховного лидера Ирана, заявил секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Лариджани.

Источник: Reuters

В субботу верховный лидер исламской республики Али Хаменеи погиб в результате атаки США и Израиля.

«Согласно статье 111 конституции Ирана, в случае гибели верховного лидера совет экспертов должен в кратчайшее время избрать нового верховного лидера. Сегодня будет собран совет экспертов и начнет работу», — сказал он в эфире госТВ.

США и Израиль нанесли в субботу серию ударов по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществил ответные ракетные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.

Узнать больше по теме
Иран: основная информация, история и ситуация в стране
Это ближневосточное государство с богатой историей сегодня играет важную роль в региональной политике, контролирует выход к Персидскому заливу и Ормузскому проливу, а также остается одним из крупнейших производителей нефти и газа. В материале — главное об Иране.
Читать дальше