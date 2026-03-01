Трамп пригрозил Ирану ударом невиданной силы в случае ответной атаки

«днако им не стоит этого делать, иначе мы нанесем по ним удар невиданной силы, которая не применялась прежде», — заявил Трамп.
Напомним, в субботу, 28 февраля, сообщалось, что Израиль и США нанесли удар по объектам в Иране. Американский лидер Дональд Трамп подтвердил начало военной операции против Исламской Республики, заявив, что «бомбы будут падать везде». В течение дня стороны обменивались ракетно-авиационными ударами, в результате которых появились первые жертвы среди гражданского населения.
Утром 1 марта появилась информация о том, что в результате американо-израильского удара был убит верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи. Президент Исламской Республики Масуд Пезешкиан заявил, что убийство Хаменеи не останется без ответа.
В Корпусе стражей исламской революции (КСИР) после гибели верховного лидера распространили заявление, в котором сообщили, что вооруженные силы страны и народное ополчение «Басидж» намерены дать ответ на нарушения суверенитета исламской республики. Позже стало изветно о начале «самой ожесточенной наступательной операции» под руководством КСИР.