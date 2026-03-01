Трамп пригрозил Ирану ударом невиданной силы в случае ответной атаки

Президент США Дональд Трамп заявил, что Иран столкнется с последствиями в случае попытки нанести ответный удар. В социальной сети Truth Social американский лидер написал, что Иран заявил о намерении нанести в этот день очень сильный удар, более мощный, чем когда-либо ранее.