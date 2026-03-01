В Мешхеде подняли флаг траура над мечетью Имама Резы

Черный флаг траура подняли над куполом мечети Имама Резы в Мешхеде на северо-востоке Ирана, сообщает агентство Tasnim.
По данным издания, траурный флаг появился над святыней восьмого имама после сообщений о гибели верховного лидера Ирана Али Хаменеи.
Ранее иранские СМИ сообщили, что Хаменеи не выжил в результате ракетной атаки США и Израиля ранним утром 28 февраля. Сообщалось, что удар был нанесен по объекту, где находился верховный лидер. Власти страны объявили 40-дневный траур и нерабочую неделю.
Корпус стражей исламской революции и армия Ирана заявили о намерении ответить на действия США и Израиля. Министр обороны Израиля Исраэль Кац сообщил о превентивном ударе по Ирану, а президент США Дональд Трамп подтвердил участие Вашингтона в операции, объяснив ее необходимостью пресечения ядерных амбиций Тегерана.
Ранее сообщалось, что в Дубае прозвучали несколько громких взрывов. По данным Reuters, очевидцы слышали взрывы в разных районах города, в том числе вблизи аэропорта, где наблюдались вспышки и столбы черного дыма.