В Мешхеде подняли флаг траура над мечетью Имама Резы

В иранском Мешхеде над куполом мечети Имама Резы поднят черный флаг траура после сообщений о гибели верховного лидера Али Хаменеи.

Источник: Аргументы и факты

Черный флаг траура подняли над куполом мечети Имама Резы в Мешхеде на северо-востоке Ирана, сообщает агентство Tasnim.

По данным издания, траурный флаг появился над святыней восьмого имама после сообщений о гибели верховного лидера Ирана Али Хаменеи.

Ранее иранские СМИ сообщили, что Хаменеи не выжил в результате ракетной атаки США и Израиля ранним утром 28 февраля. Сообщалось, что удар был нанесен по объекту, где находился верховный лидер. Власти страны объявили 40-дневный траур и нерабочую неделю.

Корпус стражей исламской революции и армия Ирана заявили о намерении ответить на действия США и Израиля. Министр обороны Израиля Исраэль Кац сообщил о превентивном ударе по Ирану, а президент США Дональд Трамп подтвердил участие Вашингтона в операции, объяснив ее необходимостью пресечения ядерных амбиций Тегерана.

Ранее сообщалось, что в Дубае прозвучали несколько громких взрывов. По данным Reuters, очевидцы слышали взрывы в разных районах города, в том числе вблизи аэропорта, где наблюдались вспышки и столбы черного дыма.

