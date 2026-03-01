Bloomberg: арсеналы ракет-перехватчиков США и Израиля могут вскоре истощиться

Как отмечается, способность государств справиться с ответными атаками Тегерана будет зависеть от того, как много у них ракет-перехватчиков. Их запасы, вероятно, находятся на критически низком уровне после интенсивных боев с исламской республикой в прошлом году, указывает агентство. Если у Ирана будет больше ракет, чем перехватчиков у их противников, то больше ударов Тегерана будут достигать своих целей, добавляет Bloomberg.