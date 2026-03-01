Ричмонд
Bloomberg: арсеналы ракет-перехватчиков США и Израиля могут вскоре истощиться

НЬЮ-ЙОРК, 1 марта. /ТАСС/. Арсеналы ракет-перехватчиков США, Израиля и стран Персидского залива могут истощиться в течение нескольких дней, если Иран будет поддерживать интенсивность ответных ударов. Об этом пишет агентство Bloomberg со ссылкой на источник.

Источник: AP 2024

Как отмечается, способность государств справиться с ответными атаками Тегерана будет зависеть от того, как много у них ракет-перехватчиков. Их запасы, вероятно, находятся на критически низком уровне после интенсивных боев с исламской республикой в прошлом году, указывает агентство. Если у Ирана будет больше ракет, чем перехватчиков у их противников, то больше ударов Тегерана будут достигать своих целей, добавляет Bloomberg.

Израиль и США начали 28 февраля масштабную военную операцию против Ирана. Под удары попали крупнейшие города республики, в том числе Тегеран. В Белом доме обосновали атаку якобы исходящими от Ирана ракетной и ядерной угрозами. Корпус стражей исламской революции (элитные части ВС) заявил о проведении ответной операции. Сообщалось о пусках ракет и беспилотников со стороны Ирана, сирены воздушной тревоги звучали в разных районах Израиля. По данным агентства Mehr, ударам также подверглись военные базы США в Бахрейне, Иордании, Катаре, Кувейте, ОАЭ и Саудовской Аравии. Страны региона закрывают свое воздушное пространство, авиакомпании приостанавливают рейсы.

Гостелевидение Ирана сообщило, что верховный лидер республики Али Хаменеи был убит в результате удара по его резиденции, в стране объявлен 40-дневный траур.

