На российские танки в зоне СВО начали устанавливать новую защиту от дронов

«Военнослужащие разработали и установили новый защитный навес “Ёж” от FPV-дронов и кумулятивных снарядов», — говорится в сообщении.
Конструкция навеса состоит из металлического каркаса и 1,3 тысячи «веников», приваренных к нему. Они состоят из расплетённых металлических тросов.
Ранее президент России Владимир Путин поручил начать привлекать участников СВО к разработке автономных систем. Ответственным назначен премьер-министр Михаил Мишустин.
