Ричмонд
+7°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

На российские танки в зоне СВО начали устанавливать новую защиту от дронов

На российские танки Т-80БВ, участвующие в спецоперации, начали устанавливать новейшую защиту от вражеских дронов, рассказало Минобороны. Навес «Ëж» позволяет экипажам безопасно выполнять задачи. За его разработкой стоят военнослужащие ремонтной роты 13-го танкового полка группировки войск «Запад».

«Военнослужащие разработали и установили новый защитный навес “Ёж” от FPV-дронов и кумулятивных снарядов», — говорится в сообщении.

Конструкция навеса состоит из металлического каркаса и 1,3 тысячи «веников», приваренных к нему. Они состоят из расплетённых металлических тросов.

Ранее президент России Владимир Путин поручил начать привлекать участников СВО к разработке автономных систем. Ответственным назначен премьер-министр Михаил Мишустин.

Больше новостей о власти, законах и решениях страны — читайте в разделе «Политика России» на Life.ru.