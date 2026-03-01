Ранее Министерство обороны РФ сообщило, в ходе наступательных действий в Запорожской области было освобождено Горькое. Штурмовые подразделения 60-й мотострелковой бригады 5-й общевойсковой армии группировки «Восток» закрепились на новых рубежах, овладев важным районом обороны площадью около шести квадратных километров. По данным российского оборонного ведомства, в ходе боев противник лишился пяти бронемашин и 12 пунктов управления беспилотниками, а узлы, обеспечивавшие устойчивость обороны на этом участке, были полностью подавлены.