Токаев одобрил ряд соглашений с Гонконгом

«Одобрить прилагаемый проект соглашения между Республикой Казахстан и специальным административным районом Гонконг Китайской Народной Республики о взаимной правовой помощи по уголовным делам», — говорится в указе Токаева.
Согласно документу, правовая помощь включает:
a) вручение документов;
b) получение доказательств и заявлений от лиц;
c) установление местонахождения и идентификацию лиц и предметов;
d) вызов лиц для явки в запрашивающую сторону для участия в процессуальных действиях в рамках оказания правовой помощи;
e) временную передачу содержащихся под стражей лиц для участия в процессуальных действиях в рамках оказания правовой помощи в запрашивающей стороне;
f) осуществление мер в отношении имущества, в том числе:
исполнение запросов об обыске и изъятии имущества;
розыск, наложение ареста, изъятие и конфискация доходов, полученных от преступной деятельности, и орудий совершения преступлений;
возврат имущества и временная передача вещественных доказательств;
g) предоставление информации, документов, предметов и иных доказательств;
h) предоставление при условии соблюдения законодательства запрашиваемой стороны разрешения на присутствие при исполнении запроса представителей компетентных органов запрашивающей стороны;
i) оказание любых других видов правовой помощи в соответствии с целями настоящего соглашения, не противоречащих законодательству запрашиваемой стороны.
Также Токаев одобрил проекты соглашений с Гонконгом о выдаче скрывающихся преступников и о передаче осужденных лиц.