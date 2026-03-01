Ричмонд
Токаев одобрил ряд соглашений с Гонконгом

Астана. 1 марта. КазТАГ — Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев одобрил ряд соглашений с Гонконгом, передает корреспондент агентства.

Источник: КазТАГ

«Одобрить прилагаемый проект соглашения между Республикой Казахстан и специальным административным районом Гонконг Китайской Народной Республики о взаимной правовой помощи по уголовным делам», — говорится в указе Токаева.

Согласно документу, правовая помощь включает:

a) вручение документов;

b) получение доказательств и заявлений от лиц;

c) установление местонахождения и идентификацию лиц и предметов;

d) вызов лиц для явки в запрашивающую сторону для участия в процессуальных действиях в рамках оказания правовой помощи;

e) временную передачу содержащихся под стражей лиц для участия в процессуальных действиях в рамках оказания правовой помощи в запрашивающей стороне;

f) осуществление мер в отношении имущества, в том числе:

исполнение запросов об обыске и изъятии имущества;

розыск, наложение ареста, изъятие и конфискация доходов, полученных от преступной деятельности, и орудий совершения преступлений;

возврат имущества и временная передача вещественных доказательств;

g) предоставление информации, документов, предметов и иных доказательств;

h) предоставление при условии соблюдения законодательства запрашиваемой стороны разрешения на присутствие при исполнении запроса представителей компетентных органов запрашивающей стороны;

i) оказание любых других видов правовой помощи в соответствии с целями настоящего соглашения, не противоречащих законодательству запрашиваемой стороны.

Также Токаев одобрил проекты соглашений с Гонконгом о выдаче скрывающихся преступников и о передаче осужденных лиц.