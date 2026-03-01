Ричмонд
+7°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Politico: Трамп принял решение ударить по Ирану к концу недели

Politico сообщает, что Дональд Трамп принял окончательное решение о военных действиях против Ирана после отказа Тегерана от обязательств по ядерной программе.

Источник: Аргументы и факты

Президент США Дональд Трамп принял окончательное решение о нанесении ударов по Ирану к концу недели, сообщает издание Politico со ссылкой на трех высокопоставленных чиновников его администрации.

По данным источников, глава Белого дома решил приступить к военным действиям после того, как пришел к выводу, что Тегеран не намерен брать на себя обязательства по отказу от разработки атомного оружия.

США и Израиль в субботу нанесли серию ударов по объектам на территории Ирана, включая Тегеран. Сообщалось о разрушениях и гибели гражданских лиц. В ответ Иран осуществил ракетные удары по территории Израиля и по военным объектам США на Ближнем Востоке.

МИД России осудил действия Вашингтона и Тель-Авива, заявив, что ответственность за последствия кризиса лежит на них.

Ранее сообщалось, что на фоне эскалации конфликта в Иране объявлен траур, а в регионе продолжается обмен ударами между сторонами.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше