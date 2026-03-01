Politico: Трамп принял решение ударить по Ирану к концу недели

Президент США Дональд Трамп принял окончательное решение о нанесении ударов по Ирану к концу недели, сообщает издание Politico со ссылкой на трех высокопоставленных чиновников его администрации.
По данным источников, глава Белого дома решил приступить к военным действиям после того, как пришел к выводу, что Тегеран не намерен брать на себя обязательства по отказу от разработки атомного оружия.
США и Израиль в субботу нанесли серию ударов по объектам на территории Ирана, включая Тегеран. Сообщалось о разрушениях и гибели гражданских лиц. В ответ Иран осуществил ракетные удары по территории Израиля и по военным объектам США на Ближнем Востоке.
МИД России осудил действия Вашингтона и Тель-Авива, заявив, что ответственность за последствия кризиса лежит на них.
Ранее сообщалось, что на фоне эскалации конфликта в Иране объявлен траур, а в регионе продолжается обмен ударами между сторонами.