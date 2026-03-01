В Минобороны ОАЭ сообщили о перехвате 137 иранских ракет и более 200 БПЛА

Вооруженные силы и ПВО Объединенных Арабских Эмиратов перехватили 137 баллистических ракет и 209 беспилотных летательных аппаратов, выпущенных Ираном, сообщили в министерстве обороны страны.
В заявлении ведомства уточняется, что из 137 ракет 132 были уничтожены, а пять упали в море. Также были зафиксированы 209 БПЛА, из которых 195 перехватили, а 14 упали на территорию Эмиратов, причинив незначительный сопутствующий ущерб. Минобороны подчеркнуло, что ущерб гражданским объектам оказался минимальным.
В ведомстве осудили иранские удары и подтвердили право ОАЭ на принятие ответных мер.
Министерство также заявило, что находится в состоянии повышенной готовности и принимает все необходимые меры для решительного противодействия любым угрозам, направленным на подрыв безопасности и стабильности страны, подчеркнув, что защита граждан, жителей и гостей остаётся приоритетной задачей.
«Безопасность граждан, жителей и гостей является первостепенной задачей, которой нельзя пренебрегать», — говорится в сообщении МО ОАЭ в Х*
Напомним, в субботу, 28 февраля, сообщалось, что Израиль и США нанесли удар по объектам в Иране. Американский лидер Дональд Трамп подтвердил начало военной операции против Исламской Республики, заявив, что «бомбы будут падать везде». В течение дня стороны обменивались ракетно-авиационными ударами, в результате которых появились первые жертвы среди гражданского населения.
Утром 1 марта появилась информация о том, что в результате американо-израильского удара был убит верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи. Президент Исламской Республики Масуд Пезешкиан заявил, что убийство Хаменеи не останется без ответа.
В Корпусе стражей исламской революции (КСИР) после гибели верховного лидера распространили заявление, в котором сообщили, что вооруженные силы страны и народное ополчение «Басидж» намерены дать ответ на нарушения суверенитета исламской республики. Позже стало изветно о начале «самой ожесточенной наступательной операции» под руководством КСИР.
*Соцсеть X (бывшая Twitter) заблокирована на территории России по требованию Генпрокуратуры.