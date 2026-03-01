Глава МИД Узбекистана поговорил по телефону с афганским и пакистанским коллегами

«Провели конструктивный телефонный разговор с Мавлави Амиром Ханом Муттаки, министром иностранных дел Афганистана. Обменялись мнениями по текущей ситуации вдоль афгано-пакистанской границы, при этом подчеркнули важность сдержанности и недопущения дальнейшей эскалации», — говорится в сообщении.
Собеседники подтвердили общую заинтересованность в сохранении стабильности и обеспечении того, чтобы диалог оставался основным инструментом урегулирования возникающих вызовов, добавил Саидов.
В телефонном разговоре главы МИД РУз с заместителем премьер-министра, министром иностранных дел и сенатором Пакистана речь шла о последних событиях в отношениях между Пакистаном и Афганистаном.
«Провели телефонный разговор с Мохаммадом Исхаком Даром, заместителем премьер-министра, министром иностранных дел и сенатором Пакистана. Рассмотрели последние события в отношениях между Пакистаном и Афганистаном. Подчеркнули важность проявления сдержанности и недопущения дальнейшей эскалации», — говорится в сообщении.
Стороны отметили значимость поддержания устойчивого диалога и мер по укреплению доверия в целях снижения напряженности и наращивания взаимного доверия.