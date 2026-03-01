СМИ выяснили, когда Трамп принял окончательное решение ударить по Ирану

«К концу этой недели Трамп принял окончательное решение проводить военные действия после того, как решил, что… (Тегеран — прим. Life.ru) не свяжет себя обязательствами по отказу от атомного оружия», — говорится в материале.
Ключевым фактором стало нежелание Ирана добровольно отказаться от ядерного оружия. Белый дом рассматривал нанесение ударов как возможный шаг для обеспечения безопасности и давления на Тегеран.
Ранее президент США Дональд Трамп заявлял, что после ударов по Ирану, в которых погиб верховный лидер аятолла Али Хаменеи, переговоры с Тегераном стали проще, чем накануне. По словам американского лидера, США готовились к возможной ответной реакции Ирана, однако страна оказалась сильно ослаблена последствиями ударов.
Больше аналитики о конфликтах, союзах и политических трендах — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.