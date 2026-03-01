СМИ выяснили, когда Трамп принял окончательное решение ударить по Ирану

Президент США Дональд Трамп принял окончательное решение о военных ударах по Ирану к концу недели. Решение было связано с опасениями по поводу ядерной программы Тегерана. Об этом сообщило издание Politico со ссылкой на трёх высокопоставленных чиновников из его администрации.