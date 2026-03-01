Дипломат Семёнов: Россияне в Польше со слезами восприняли закрытие консульства в Гданьске

«Многие звонили, выражали своё сочувствие. Некоторые плакали. Люди предлагали свою помощь и поддержку. И я им за это благодарен», — сказал дипломат.
По словам Семёнова, сотрудники консульства всеми средствами доносили до соотечественников информацию о скором закрытии. И реакция была тёплой — граждане звонили, писали и лично приходили в диппредставительство, пишет РИА «Новости».
Напомним, в конце минувшего года МИД Польши заявил о закрытии генконсульства России в Гданьске. Помимо выдворения дипломатов, местные власти задумали захватить сам участок, принадлежащий РФ. В Москве предупреждали, что присвоение объекта грозит Варшаве серьёзными последствиями. Он был передано Советскому Союзу безвозмездно в качестве компенсации за уничтоженное в годы Великой Отечественной консульство времён Российской Империи.
