Дипломат Семёнов: Россияне в Польше со слезами восприняли закрытие консульства в Гданьске

Напомним, в конце минувшего года МИД Польши заявил о закрытии генконсульства России в Гданьске. Помимо выдворения дипломатов, местные власти задумали захватить сам участок, принадлежащий РФ. В Москве предупреждали, что присвоение объекта грозит Варшаве серьёзными последствиями. Он был передано Советскому Союзу безвозмездно в качестве компенсации за уничтоженное в годы Великой Отечественной консульство времён Российской Империи.