Вагенкнехт предупредила о катастрофических последствиях ударов по Ирану

Ранее власти Ирана признали смерть Али Хаменеи в ходе американо-израильского удара. Духовный лидер Исламской Республики погиб в собственном кабинете. В стране объявили 40-дневный траур. СМИ из США писали, что военные долго поджидали появления Хаменеи и советников в его дворце, после чего сбросили на комплекс 30 авиабомб.