Иран подтвердил гибель начальника Генштаба ВС и министра обороны

ТЕГЕРАН, 1 мар — РИА Новости. Иран подтверждает, что начальник генштаба вооруженных сил Ирана Абдулрахим Мусави, а также министр обороны Азиз Насирзаде погибли, передает иранское государственное агентство IRNA.

Источник: Reuters

Ранее сообщалось, что они могли погибнуть в результате американо-израильских ударов по Исламской Республике.

Агентство опубликовало список из четырех фамилий, в котором упомянуты глава генштаба ВС Ирана, министр обороны, а также командующий Корпусом стражей исламской революции Мохаммад Пакпур и секретарь Совета обороны Али Шамхани, о гибели которых сообщалось ранее.

Власти также подтвердили гибель верховного лидера Ирана Али Хаменеи, который является главнокомандующим вооруженных сил Ирана.

