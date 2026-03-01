Иран подтвердил гибель начальника Генштаба ВС и министра обороны

Ранее сообщалось, что они могли погибнуть в результате американо-израильских ударов по Исламской Республике.
Агентство опубликовало список из четырех фамилий, в котором упомянуты глава генштаба ВС Ирана, министр обороны, а также командующий Корпусом стражей исламской революции Мохаммад Пакпур и секретарь Совета обороны Али Шамхани, о гибели которых сообщалось ранее.
Власти также подтвердили гибель верховного лидера Ирана Али Хаменеи, который является главнокомандующим вооруженных сил Ирана.
