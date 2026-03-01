В Сумской области зафиксирована аномальная статистика потерь в рядах вооруженных сил Украины. Согласно сведениям, полученным РИА Новости от представителя российских силовых структур, смертность среди личного состава тыловых подразделений превысила показатели пехотных частей на линии боевого соприкосновения. Основной причиной такой ситуации стала высокая уязвимость транспортных коридоров, по которым осуществляется снабжение передовых позиций.
«Недавно в одном из радиоперехватов мы узнали о том, что потери украинских тыловиков начали превышать потери пехоты», — сообщил источник.
Наиболее критическое положение сложилось в звене обеспечения. Основные потери приходятся на водителей и грузчиков, которые вынуждены доставлять боеприпасы, оборудование и продовольствие. Дороги к фронту превратились в зону повышенного риска, где логистические цепочки уничтожаются быстрее, чем личный состав в окопах.
