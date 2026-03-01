Хуже передовой: тыл ВСУ гибнет чаще, чем пехота

Наиболее критическое положение сложилось в звене обеспечения. Основные потери приходятся на водителей и грузчиков, которые вынуждены доставлять боеприпасы, оборудование и продовольствие. Дороги к фронту превратились в зону повышенного риска, где логистические цепочки уничтожаются быстрее, чем личный состав в окопах.