В Иране заявили, что были готовы к гибели верховного лидера

Председатель парламента Ирана заявил, что власти были готовы к возможной гибели Али Хаменеи и разработали планы преемственности власти.

Источник: Аргументы и факты

Власти Ирана были готовы к возможной гибели верховного лидера страны в ходе конфликта с США и Израилем, заявил председатель парламента Мохаммад Багер Галибаф.

По его словам, разработаны планы на период после «мученической смерти» Али Хаменеи. Галибаф отметил, что будет сформирован Совет лидеров, который обеспечит преемственность власти.

Парламентарий также заявил о намерении нанести ответные удары по США и Израилю, обвинив их в пересечении «красной линии».

Ранее первый вице-президент Ирана Мохаммад Мохбер сообщил, что временно функции верховного лидера будут исполнять президент, глава судебной власти и один из членов Совета стражей конституции.

28 февраля США совместно с Израилем нанесли удары по объектам на территории Ирана, включая Тегеран. Сообщалось о разрушениях и жертвах среди гражданского населения. В ответ Иран нанес ракетные удары по территории Израиля и военным объектам США в регионе.

В воскресенье государственные СМИ Ирана подтвердили гибель Али Хаменеи. В стране объявлен 40-дневный траур.

