В Иране заявили, что были готовы к гибели верховного лидера

По его словам, разработаны планы на период после «мученической смерти» Али Хаменеи. Галибаф отметил, что будет сформирован Совет лидеров, который обеспечит преемственность власти.
Парламентарий также заявил о намерении нанести ответные удары по США и Израилю, обвинив их в пересечении «красной линии».
Ранее первый вице-президент Ирана Мохаммад Мохбер сообщил, что временно функции верховного лидера будут исполнять президент, глава судебной власти и один из членов Совета стражей конституции.
28 февраля США совместно с Израилем нанесли удары по объектам на территории Ирана, включая Тегеран. Сообщалось о разрушениях и жертвах среди гражданского населения. В ответ Иран нанес ракетные удары по территории Израиля и военным объектам США в регионе.
В воскресенье государственные СМИ Ирана подтвердили гибель Али Хаменеи. В стране объявлен 40-дневный траур.