В Запорожской области волонтёр погибла в результате атаки вражеского дрона

По его словам, ещё одна волонтёр 1975 года рождения получила тяжёлые ранения. Пострадавшую доставили в Токмакскую центральную районную больницу, где врачи диагностировали множественные осколочные ранения головы, туловища и конечностей, а также термические ожоги.