«Город будто вымер»: Дубай опустел после ответных ударов Ирана

Последствия иранских ударов по Дубаю. Видео © X / akshay_vicky, sunilaarnav.
По данным SHOT, в Дубае закрыты все пляжи, и сейчас искупаться нельзя ни в районе Пальма Джумейра, ни в других частях города. Пустуют и бассейны на территории отелей. Последние удары нанесены около получаса назад. По словам очевидцев, они слышали около десяти взрывов.
Ранее стало известно об иранском ударе по объекту американской разведки в ОАЭ. Утверждалось, что целью стала штаб-квартира ЦРУ в Дубае. Официальных комментариев не поступало. Тем временем в крупнейшем мегаполисе Эмиратов слышны хлопки в районе порта Jebel Ali.
