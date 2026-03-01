Роковое утро в Тегеране: кто на самом деле сдал Хаменеи

Этот же чиновник констатировал, что, несмотря на готовность Тегерана к военным действиям, израильской стороне удалось добиться «тактической внезапности» при атаке на комплекс. При этом отмечается, что президент США Дональд Трамп еще в прошлом году заявлял о наличии у Вашингтона точных координат укрытий иранского лидера. За время, прошедшее с предыдущих обострений, американские спецслужбы значительно улучшили свои возможности по отслеживанию перемещений руководства исламской республики, детально изучив их алгоритмы связи и передвижения в кризисных ситуациях.