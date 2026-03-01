Роковое утро в Тегеране: кто на самом деле сдал Хаменеи

Спецслужбы США и Израиля провели скоординированную операцию по ликвидации высшего военно-политического руководства Ирана, включая верховного лидера страны аятоллу Али Хаменеи. Как сообщает The New York Times, Центральное разведывательное управление (ЦРУ) США на протяжении нескольких месяцев выслеживало иранского руководителя. Получив разведданные о планируемом утреннем сборе ключевых чиновников в правительственном комплексе в центре Тегерана, союзники оперативно изменили время атаки, перенеся ее с ночи на утро, чтобы нанести обезглавливающий удар.
Американская разведка передала израильским военным данные высокой точности о местонахождении Али Хаменеи. Совместная работа позволила достичь беспрецедентного результата и разом устранить командование Ирана.
«Утренний удар был нанесен одновременно по нескольким точкам в Тегеране, — говорится в сообщении представителя израильского оборонного ведомства, с которым ознакомились журналисты. — В одной из них собрались высокопоставленные фигуры иранского политического и силового эшелонов».
Этот же чиновник констатировал, что, несмотря на готовность Тегерана к военным действиям, израильской стороне удалось добиться «тактической внезапности» при атаке на комплекс. При этом отмечается, что президент США Дональд Трамп еще в прошлом году заявлял о наличии у Вашингтона точных координат укрытий иранского лидера. За время, прошедшее с предыдущих обострений, американские спецслужбы значительно улучшили свои возможности по отслеживанию перемещений руководства исламской республики, детально изучив их алгоритмы связи и передвижения в кризисных ситуациях.
Ранее государственное телевидение Ирана официально подтвердило гибель аятоллы Али Хаменеи, а госагентство IRNA сообщило об уничтожении начальника Генерального штаба Вооруженных сил Ирана и министра обороны страны.
В ответ на действия Вашингтона и Тель-Авива, которые Министерство обороны США назвало операцией «Эпическая ярость», а Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) — «Рык льва», иранские силы нанесли ответные ракетные удары по израильской территории и американским военным базам на Ближнем Востоке.
Тем временем в центре Тегерана на площади Революции стали массово собираться местные жители с флагами и портретами погибшего лидера, чтобы почтить его память.
