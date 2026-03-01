Ричмонд
Гибель верховного лидера Ирана: кто будет руководить страной

МИНСК, 1 мар — Sputnik. Обязанности верховного лидера Ирана после гибели ятоллы Али Хаменеи возьмет на себя руководящий совет, об этом заявил Секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Лариджани.

Источник: Sputnik.by

Он пояснил, что совет сформирован в соответствии с конституцией.

В субботу стало известно о гибели верховного лидера Ирана Али Хаменеи. Он был убит рано утром 1 марта на своем рабочем месте в результате ракетной атаки США и Израиля.

В связи со смертью Хаменеи в Иране объявлен 40-дневный траур, а также семь выходных дней. В святилище Имама Резы в Мешхеде поднят черный флаг скорби и мести.

Накануне США и Израиль нанесли серию ударов по объектам на территории Ирана, в том числе по столице. В результате атак в Иране погибли мирные жители, пострадали гражданские объекты.

Среди погибших — родственники Хаменеи, а также секретарь совета обороны вице-адмирал Али Шамхани и командующий КСИР генерал Мохаммад Пакпур. Позже Иран подтвердил гибель главы генштаба Абдулрахима Мусави, а также министра обороны Азиза Насирзаде.

