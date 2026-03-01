Гибель верховного лидера Ирана: кто будет руководить страной

Он пояснил, что совет сформирован в соответствии с конституцией.
В связи со смертью Хаменеи в Иране объявлен 40-дневный траур, а также семь выходных дней. В святилище Имама Резы в Мешхеде поднят черный флаг скорби и мести.
Накануне США и Израиль нанесли серию ударов по объектам на территории Ирана, в том числе по столице. В результате атак в Иране погибли мирные жители, пострадали гражданские объекты.
Среди погибших — родственники Хаменеи, а также секретарь совета обороны вице-адмирал Али Шамхани и командующий КСИР генерал Мохаммад Пакпур. Позже Иран подтвердил гибель главы генштаба Абдулрахима Мусави, а также министра обороны Азиза Насирзаде.