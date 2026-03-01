Ричмонд
+6°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

А в ответ тишина: Руководство Молдовы так и не высказалось по поводу войны на Ближнем Востоке, а ведь уже сутки прошли, и вопросов много накопилось

Последние посты в соцсетях у руководства Молдовы — о чем угодно, только не о том, что сегодня волнует весь мир.

Источник: Комсомольская правда

События в Иране, которые многие называют очередной Мировой войной, не заинтересовали первых лиц Молдовы — никакой реакции.

Подумаешь, весь мир может в труху — маре брынза.

Последний пост в ФБ и в сети Х у Санду случился четыре дня назад — там она скорбила по Украине.

Премьер-министр Мунтяну последний пост опубликовал вчера — о поездке в Ниспорены.

И, наконец, спикер парламента Гросу сегодня в Криулянах на предприятия, где отходы животноводства перерабатывают в «полезные» продукты.

Как говорится, и пусть весь мир подождет.

Вернее, война.

А МЕЖДУ ТЕМ…

Число учениц иранской начальной школы для девочек, погибших в результате американо-израильского удара в городе Минаб, выросло до 148, пострадавших — до 95, передает агентство Mizan со ссылкой на местные власти.