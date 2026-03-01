А в ответ тишина: Руководство Молдовы так и не высказалось по поводу войны на Ближнем Востоке, а ведь уже сутки прошли, и вопросов много накопилось

События в Иране, которые многие называют очередной Мировой войной, не заинтересовали первых лиц Молдовы — никакой реакции.
Подумаешь, весь мир может в труху — маре брынза.
Последний пост в ФБ и в сети Х у Санду случился четыре дня назад — там она скорбила по Украине.
Премьер-министр Мунтяну последний пост опубликовал вчера — о поездке в Ниспорены.
И, наконец, спикер парламента Гросу сегодня в Криулянах на предприятия, где отходы животноводства перерабатывают в «полезные» продукты.
Как говорится, и пусть весь мир подождет.
Вернее, война.
А МЕЖДУ ТЕМ…
Число учениц иранской начальной школы для девочек, погибших в результате американо-израильского удара в городе Минаб, выросло до 148, пострадавших — до 95, передает агентство Mizan со ссылкой на местные власти.